Loods verwoest bij brand in 't Harde

HET HARDE - In 't Harde heeft een uitslaande brand gewoed bij een loods. Boven de loods aan de Bovenweg waren dikke rookwolken te zien. De brandweer heeft geprobeerd te voorkomen dat de brand uitslaat naar een naastgelegen loods.

Dat is gelukt, maar de loods waar de brand begon is totaal uitgebrand. Bij de brand ontploften een paar gasflessen en zijn een paar auto's in brand gevlogen. Er komt een kraan om de loods uit elkaar te trekken zodat de brand volledig kan worden geblust. Tijdens de brand waren grote rookwolken te zien.

De brandweer adviseert om ramen en deuren in de omgeving gesloten te houden.