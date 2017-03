Dode man op parkeerplaats Vaassen; politie gaat uit van misdrijf

Foto: Omroep Gelderland Foto: GinoPress

VAASSEN - De dode man die werd aangetroffen op een carpoolplaats aan de Geerstraat in Vaassen is een 25-jarige inwoner. De politie gaat ervan uit dat hij om het leven is gekomen door een misdrijf.

De politie werd vannacht getipt over een verdachte situatie, toen de agenten ter plaatse kwam was de man al overleden. Er is direct een onderzoek gestart. Het forensisch onderzoek op de plaats delict zal zeker nog een deel van de dag in beslag nemen. De carpoolplaats is nog steeds afgezet, ook is er veel politie aanwezig. Volgens verslaggever Steven Ophoff staan er veel zwarte schermen rondom de parkeerplaats, zodat het zicht op de parkeerplaats vanaf de snelweg wordt ontnomen.