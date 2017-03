Dode man aangetroffen op parkeerplaats in Vaassen

Foto: Omroep Gelderland Foto: GinoPress

VAASSEN - Op een carpoolplaats aan de Geerstraat in Vaassen is in de nacht van vrijdag op zaterdag een dode man aangetroffen.

De politie is een onderzoek gestart, over de identiteit van de man is nog niets bekend. Op de carpoolplaats is nog steeds afgezet, ook is er veel politie aanwezig. Volgens verslaggever Steven Ophoff staan er opvallend veel zwarte schermen rondom de parkeerplaats.