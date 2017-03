Naar de bekerfinale? Wees dan scherp op 16 maart

ARNHEM - Elke Vitesse-supporter zit er op te wachten. De verkoop van de kaarten voor de bekerfinale in De Kuip op 30 april. De kaartverkoop voor de wedstrijd tegen AZ start op 16 maart.

Vitesse waarschuwt supporters alvast. 'Het animo voor de wedstrijd is groot, dat is overduidelijk. We raden de supporters dan ook aan om, zodra de kaartverkoop start, zichzelf zo snel mogelijk te verzekeren van tickets.'

Seizoenkaarthouders zijn de eerste supporters die kaarten kunnen kopen. De verkoop start op 16 maart om 10.00 uur. Hoe duur de tickets zijn en hoe supporters naar De Kuip kunnen, wordt zaterdag 11 maart om 10.00 uur bekend gemaakt via de site van Vitesse. Eerder bellen naar de fanservice heeft geen zin, zo meldt de club.