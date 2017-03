Achilles coach Eric Meijers ziet komende thuisduels perspectief

BUNSCHOTEN-SPAKENBURG - Met twee thuisduels op de rol kan Achilles de komende week echt belangrijke zaken doen. 'De wereld kan er straks wel eens heel anders uitzien.'

Eric Meijers weet dat de strijd tegen degradatie nog niet gestreden is. Langzaam kruipt Achilles dichterbij FC Dordrecht dat de hete adem van de Groesbekers in de nek voelt. 'We krijgen nu twee thuisduels tegen RKC en Almere City', weet Meijers. 'Als we die winnen gaat de strijd pas echt los.'

Meer teamgeest

Toch kroop Achilles in de tweede helft tegen Jong Utrecht ook door het oog van de naald. Invaller Van Eijk verprutste een levensgrote kans. Missen was makkelijk dan scoren, zo leek het. Nu won Achilles en sluipt het naar Dordrecht toe. 'Maandag weer een nieuwe kans om in te lopen en die grijpen we met beide handen aan. Na de winterstop hebben we toch meer kwaliteit en meer teamgeest.'

De 1-0 zege was verdiend. 'Maar we hadden na 20 minuten al met 3-0 voor moeten staan', rekende Meijers voor. 'Dan moet je toch echt eerder de trekker over halen. Dat neem ik ze wel kwalijk. In de tweede helft kwamen we gelukkig mannelijk voor de dag met een goede invalbeurt van Jop van Steen. Ik denk dat we de terechte winnaar zijn.'