Kürsad Sürmeli: leuk om een keer 'matchwinnner' te zijn bij Achilles

BUNSCHOTEN-SPAKENBURG - Achilles won van Jong Utrecht dankzij een goal van Kürsad Sürmeli. 'Ik scoor niet zo vaak, dus dit is lekker. Nu ben ik ook eens matchwinner.'

De verdedigende middenvelder was alert na een schot in de eerste helft. Het bleek de enige treffer van de avond in Spakenburg waar Jong FC Utrecht na rust enorme kansen verprutste. 'Wij hadden voor rust al meer goals kunnen maken, maar scoren niet. In de tweede helft hebben we niet zo veel meer gecreeërd', zag Sürmeli.

Vriend

Hij vierde zijn goal met Omid Popalzay. 'Dat had ik lang geleden al zo afgesproken met hem als ik een keer zou scoren. Hij is mijn vriend. Vandaag was de dag dat ik naar hem toe kon rennen.'

Achilles blijft in de race om degradatie nog te ontlopen. Concurrent Dordrecht ging met 1-0 onderuit tegen MVV. Het gat is geslonken tot zes punten. 'Deze moesten we echte pakken. Het is ons gelukt, terwijl zij verliezen. En wij krijgen Dordrecht nog thuis. Wij geloven er zeker in. Alles zullen we doen om deze club voor de Jupiler League te behouden', aldus Sürmeli.