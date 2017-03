Fraser: 'Vervelend dat we nog steeds prikkel nodig hebben'

ARNHEM - Vitesse-trainer Henk Fraser was blij met het goede resultaat tegen Sparta (5-0 winst), maar blijft na afloop ook kritisch op zijn ploeg. Hij vindt het vervelend dat zijn ploeg geprikkeld moet blijven worden.

Na de wedstrijd tegen PEC Zwolle vorige week (3-1 nederlaag) was trainer Fraser woedend. Vrijdag liet Vitesse weer haar klasse zien. 'Vervelend dat we daar nog wel steeds een prikkel voor nodig hebben. Als je speelt op dit niveau en wilt groeien naar topniveau, dan moeten ze mijn motivatie en stimulatie niet nodig hebben. Feit is dus wel dat we dat nog wel van elkaar verwachten, daar is dus nog een hoop in te winnen. Maar dat ze uitstekend kunnen voetballen is wel te zien.'

En met de 5-0 zege kwam ook een eind aan een reeks mindere wedstrijden in de competitie. 'Maar dit hoort ook bij het voetbal', zegt Fraser. 'We willen meer en kunnen meer. Dus nu het compliment voor de hoge score en de uitslag vandaag.'

'Als je zelfs Kruiswijk kan laten scoren'

De trainer had nog meer complimenten over voor zijn ploeg. 'Als je zelfs Kruiswijk kan laten scoren, dan moet je heel goed kunnen voetballen. En de rest hebben we afgedwongen, dat was een logisch gevolg van ons spel.'

Uiteindelijk wisselde Fraser Kruiswijk tien minuten voor tijd. 'Dat was een publiekswissel, maar ook om Büttner minuten te laten maken. Hij moet zorgen dat hij fit is. Daar is hij keihard mee aan de slag. Hoever hij is? Dat weet ik nog niet, maar ik ga hem morgen weer bekijken bij Jong Vitesse.'