Van Wolfswinkel komt dicht bij persoonlijke doelstelling

ARNHEM - Ricky van Wolfswinkel was weer eens belangrijk voor zijn ploeg Vitesse. Hij scoorde tegen Sparta (5-0) alweer zijn 13e doelpunt van dit seizoen. Hoewel de aandacht niet volledig naar hem ging, was de spits enorm blij na afloop.

'Het draait natuurlijk om Arnold Kruiswijk. 10 maart wordt de nationale Arnold Kruiswijk-dag.' Dat komt natuurlijk doordat Kruiswijk zijn allereerste doelpunt ooit maakte. Dus was het voor de aanvaller ook tijd om de linksback op zijn schouders te nemen. 'Dat zou ik normaal nooit doen, maar bij Arnold wel. Het kwam in ons op. Het is voor hem een speciale dag, dus mag hij ook speciaal worden aangepakt.'

Foto: Wil Kuijpers

'Het gaat goed zo'

Maar zelf scoorde Van Wolfswinkel ook weer. Hij maakte de belangrijke 1-0 en komt zo op 13 doelpunten te staan dit seizoen. Voorafgaand aan het seizoen wilde hij niet een harde doelstelling uitspreken over hoeveel doelpunten hij wilde maken dit jaar, maar nu komt hij er wel bij in de buurt.

'We komen nu wel in de richting ja. Ik heb gezegd dat een spits van Vitesse tussen de 10 en 15 goals moet maken en daar zitten we nu tussen. Maar je wil verder en er zijn nog genoeg wedstrijden voor doelpuntjes. Het gaat in ieder geval goed zo, we zien wel waar we eindigen.'