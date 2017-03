Smeets beseft dat De Graafschap er nog lang niet is

DOETINCHEM - Bryan Smeets genoot van de manier waarop De Graafschap Jong Ajax wist af te troeven.

"Die gasten kunnen voetballen en hebben ons bij vlagen weggetikt. Maar gebaseerd op die tweede helft, puur op kracht en mentaliteit, hebben we terecht gewonnen."

"Ik ben hartstikke blij, want dit is een hele goede ploeg die mee kan in de eredivisie. We komen terug van 1-2. We hebben nu vertrouwen, want dat was ons een paar weken geleden niet gelukt. Nu hoop ik dat we lijn door kunnen trekken in Helmond en in Sittard met een vol uitvak. Wij moeten deze lijn doortrekken, vechten en knallen met z'n allen." foto: Marcel ter Bals

"We staan nu bovenaan in de periode, maar we zijn er nog lang niet. Het is gelukt om deze twee thuiswedstrijden te winnen, dat is vast een mooie start. Tegen NAC was het al ouderwets met het publiek en vandaag was dat weer zo."