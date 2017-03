Van den Hurk hattrickheld van De Graafschap

DOETINCHEM - Anthony van den Hurk was de grote man bij De Graafschap thuis tegen Jong Ajax met een hattrick.

"Ja, hier droom je als kleine jongen van. Ik ben van nature spits en de aard van het beestje is doelpunten maken. Bij de derde viel het allemaal even goed. Ze lieten Dean Koolhof lopen en ik was ook vrij en kop hem mooi binnen. De bal gaat nu mee naar huis, want dit was mijn eerste hattrick in het betaald voetbal. Die krijgt een mooi plekje in mijn huis."

De Graafschap kan het seizoen nu alsnog redden in de vierde periode. "We moeten daarvoor gaan. Het is een moeilijk seizoen geweest, maar we zitten nu lekker in een flow. We winnen van NAC en Jong Ajax, dat zijn niet de minsten."