Kruiswijk: 'Laat het dan maar een dagje om mij draaien'

Foto: Wil Kuijpers

ARNHEM - Vitesse won vrijdagavond met 5-0 van Sparta, maar na afloop ging het maar over één ding. Arnold Kruiswijk maakte zijn eerste doelpunt in zijn carrière, terwijl hij al 32 is. Na meer dan 25.000 minuten was het eindelijk raak.

'Ja, dat voelt wel lekker. Ik kop hem mooi binnen, dat werd ook weleens tijd.' Kruiswijk pakte nog niet zolang geleden het record van de speler met de meeste minuten zonder goal en nu scoort hij dan wel. 'Ja, maar dat hadden we ook afgesproken hè. Eerst dat record pakken en nu kunnen we het loslaten, allemaal.' Foto: Wil Kuijpers Maar het blijft onwennig voor de linksback, want hoe juich je bijvoorbeeld? 'Daar heb ik niet over nagedacht. Maar ik zag al meteen heel veel spelers op mij afrennen, die zagen er ook gelukkig uit. Ik werd ook nog op de schouders genomen. Dat was wel ongemakkelijk, want ik ben over het algemeen niet zo uitbundig.' 'Arnold in Oranje' De supporters konden ook hun geluk niet op met de goal. Ze zongen de hele wedstrijd Arnold-liedjes. 'Dat geeft een lekker gevoel. Het waren mooie teksten en is leuk om te horen.' Vlak voor tijd kreeg Kruiswijk dan ook nog een publiekswissel en stond de verdediger weer in de belangstelling. 'Laat het dan ook maar een dagje om mij draaien, daarna moet het ook weer stoppen.' Ploeggenoot Ricky van Wolfswinkel spreekt al van een nationale Arnold Kruiswijkdag op 10 maart. 'Maar dat hoeft van mij niet', zegt de hoofdrolspeler. 'Tijd voor een feestje' Het contract van Kruiswijk loopt af na deze zomer, maar in zijn contract staat geen automatische verlenging als hij een doelpunt zal maken. 'Helaas niet nee, maar we zien wel hoe het loopt. Ik wil wel blijven, maar heb daarin nog geen keuze gemaakt. Ik heb ook geen haast. Vanavond ga ik eerst maar mijn goal eens goed vieren met een paar drankjes. Het is tijd voor een feestje.' Zie ook: Na 25.318 minuten is het raak: Arnold Kruiswijk scoort