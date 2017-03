Net wel of net niet in de Tweede Kamer; 27 plaatsen in vijf dagen

BENEDEN-LEEUWEN - Tour 27, zo heet de rondgang die VVD-Tweede Kamerlid Remco Dijkstra uit Lienden afgelopen week door zijn provincie maakte. Om zijn partij te promoten en zijn eigen zetel veilig te stellen. Hij staat namelijk op plaats 27 op de kandidatenlijst.

Een klein weekje voor de Tweede Kamerverkiezingen zijn veel politici op pad. Dijkstra ging in vijf dagen tijd naar 27 plaatsen in Gelderland, omdat hij op plaats 27 staat. En dat is hem gelukt. Elke deed Dijkstra diverse plaatsen in een bepaalde regio aan.

De VVD'er was onder meer op bezoek bij winkeliers in West Maas en Waal. Een gemeente waar één op de drie winkels leeg staat. Janine van Elk en Bram van Koolwijk zijn twee jonge ondernemers die tegen de stroom een nieuwe zaak begonnen in de kleine kern van Beneden-Leeuwen.

Ook was Dijkstra te vinden bij een klein energiebedrijf in Culemborg en bij een scholierendebat op het RSG Lingecollege in Tiel. Dijkstra hoopt in de Tweede Kamer te komen met veel regionale stemmen.