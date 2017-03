Na 25.318 minuten is het raak: Arnold Kruiswijk scoort

ARNHEM - Hij moest er 25.318 minuten op wachten, maar het is gelukt. Arnold Kruiswijk heeft voor het eerst gescoord in de eredivisie.

De 32-jarige verdediger van Vitesse wist vrijdagavond het net te vinden in het thuisduel met Sparta Rotterdam. Het was zijn 304e duel in de eredivisie. In de 40ste minuut verschalkte hij doelman Kortsmit met een kopbal.

Zijn teamgenoten namen hem op de schouders en het publiek kon zijn geluk niet op. 'Arnold in Oranje' en 'Ga staan als je voor Kruiswijk bent' klonk het vanaf de tribunes.

Feest in GelreDome:

Kruiswijk verliet in de 83ste minuut onder luid applaus het veld. Hij werd vervangen door Alexander Büttner.

Recordhouder

Kruiswijk was recordhouder. Hij passeerde in januari John Veldman als veldspeler met de meeste doelpuntloze minuten op het hoogste niveau.

Kruiswijk maakte 27 augustus 2002 in het shirt van FC Groningen zijn debuut in de eredivisie. Hij speelde er zes seizoenen. Daarna kwam hij uit voor Roda JC en sc Heerenveen. In België speelde Kruiswijk voor Anderlecht. Hij is nu bezig aan zijn derde seizoen bij Vitesse.

Snelste eigen doelpunt

Kruiswijk heeft nog een record op zijn naam staan. Hij is ook de maker van het snelste eigen doelpunt. Op 10 september 2006 passeerde hij als speler van FC Groningen al na 9 seconden zijn eigen doelman Bas Roorda.

Zie ook:

