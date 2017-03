Raadslid Overbetuwe wordt wethouder in Lochem

LOCHEM - Ingrid de Pagter (55) is door het CDA in Lochem voorgedragen als nieuwe wethouder. Ze volgt Jan Kottelenberg op, die burgemeester van Neder-Betuwe wordt.

De Pagter is nu nog raadslid in de gemeente Overbetuwe en ze heeft een consultancybedrijf. Ze woont in Valburg, is getrouwd en heeft twee kinderen.

'Omdat we ons als fractie graag willen voorbereiden op de verkiezingen in 2018, hebben we het bestuur gevraagd op zoek te gaan naar iemand van buiten', zegt fractievoorzitter Pieter Bas ter Maat.

De Pagter wordt waarschijnlijk 10 april benoemd.