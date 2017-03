Liveblog: Wint Vitesse dit seizoen drie keer van Sparta?

ARNHEM - Vitesse speelt vrijdagavond voor de derde keer dit seizoen tegen Sparta. Na de eerdere overwinningen in Rotterdam voor de competitie en de beker, moeten nu de punten in het eigen GelreDome worden behaald. Dat gebeurt in ieder geval zonder aanvaller Tighadouini, hij is geblesseerd. De Braziliaan Nahtan speelt daardoor wel weer.

19.54 uur: De Hertog van Vitesse heeft ook zijn rondje weer gemaakt. Hij had er zin in, want hij vloog langs alle tribunes.

19.48 uur: Tussen alle journalisten zitten twee speciale verslaggevers. Deze jonge journalisten hebben ook een voorspelling. De een denkt dat het 2-0 wordt, met goals van Baker en Van Wolfswinkel. De ander gokt op een 3-1 winst met goals van Van Wolfswinkel, Baker en Rashica.

19.43 uur: We worden al goed verwend op de perstribune. Met snoep, welteverstaan. Of dat met het voetbal ook zo is, is nog maar afwachten.

19.40 uur: De spelers zijn al druk bezig met de warming-up.

19.37 uur: Er zijn niet heel veel supporters uit Rotterdam meegereisd naar Arnhem.

19.35 uur: Foor staat volgens het opstellingsformulier zowel in de basis als op de bank. Maar een van de stewards geeft uitsluitsel: 'Foor staat gewoon in de basis hoor.' Daarnaast zit Leerdam op de bank en speelt Diks. En doelman Eloy Room is weer terug na een blessure.

Opstelling Vitesse: Room, Diks, Kashia, Miazga, Kruiswijk; Baker, Nathan, Nakamba, Rashica, Van Wolfswinkel, Foor.

19.30 uur: De spelersbus van Sparta is al geruime tijd gearriveerd. De spelers proberen natuurlijk hun uitschakeling in de beker, tegen Vitesse, vandaag recht te zetten.