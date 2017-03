Feestavond in GelreDome: Arnold Kruiswijk zorgt voor wonder bij 5-0 zege op Sparta

ARNHEM - Vitesse heeft vrijdagavond het publiek eens goed vermaakt. Nou ja, vooral Arnold Kruiswijk deeed dat. De verdediger (32) scoorde voor het eerst in zijn loopbaan een doelpunt.Dat was natuurlijk voer voor het Vitesse-publiek die hem Oranje in zongen en regelmatig voor hem op de banken gingen staan. Maar uiteindelijk was Kruiswijk niet de enige die een doelpunt maakte. Vitesse won met 5-0 en zorgde daarmee dat het dit jaar drie keer van Sparta won (twee keer in de competitie en één keer in de beker). Daarnaast was het ook sportieve revanche op de 3-1 nederlaag bij Zwolle vorige week.

Tussenstand Vitesse - Sparta: 5-0

90e min: 2 minuten blessuretijd.

83e min: Onder groot applaus is het nu ook klaar voor de linksback. Kruiswijk krijgt een publiekswissel van trainer Henk Fraser.

82e min: De wedstrijd valt een beetje dood, dus gaan de supporters nogmaals voor Arnold Kruiswijk op de banken.

74e min: Cabral mag eens van dichtbij uithalen, maar ondanks het feit dat Room niet veel te doen krijgt let hij wel goed op en heeft hij een uitstekende redding in petto.

70e min: Navarone Foor gaat ook van het veld. Ali komt er nog in voor twintig minuten.

64e min: Nathan gaat van het veld. Van Bergen komt erin.

62e min: GOAL! En het is alweer raak. Uit een hoekschop komt de bal voor de voeten bij Guram Kashia en ook die verdediger kan zijn doelpunt maken. De Georgiër tikt van dichtbij binnen.

58e min: Het doet wat met zo'n stadion. Hele stadion op de banken en zingt: 'Ga staan als je voor Arnold bent'.

49e min: Sparta probeert het nu eens via Goodwin, maar zijn schot vindt de handen van doelman Room.

46e min: We zijn weer begonnen.

45e min: Om nog maar eens aan te geven hoe bijzonder de treffer van Kruiswijk is.

Het is zijn eerste doelpunt in 304 wedstrijden.

45e min: Rust! Vitesse gaat rusten met een 4-0 voorsprong. Dat is ze nog niet vaak gelukt.

45e min: GOAL! Marvelous Nakamba wordt vrijgespeeld en maakt alweer de 4-0 van vanavond. Vitesse kan dit niet meer uit handen geven. Het publiek schreeuwt '10,10,10'.

42e min: GOAL! Er heeft zojuist een voetbalwonder plaatsgevonden in Arnhem. Arnold Kruiswijk, de speler die nooit een doelpunt maakte, heeft zojuist met een kopbal gescoord na een voorzet van Rashica. Hij wordt op de schouders genomen door zijn teamgenoten en het publiek gaat tekeer. 'Arnold in Oranje' wordt gezongen.

38e min: Vitesse lijkt nu los. Rashica gaat zelf de actie aan en komt tot aan doelman Kortsmit, maar die keert zijn inzet van dichtbij.

34e min: GOAL! Foor krijgt het publiek op de banken. Hij speelt Dumfries door de benen en geeft de bal mee aan Nathan. Nathan legt de bal vervolgens weer terug op Foor en die schiet de bal in de verre hoek.

28e min: Kans voor Foor! Rashica komt door over de rechterkant en geeft een voorzet. Die bal wordt alleen nog geschampt door Navarone Foor.

23e min: GOAL! Vitesse komt op voorsprong, maar krijgt daarbij hulp van Sparta. Dumfries kopt de bal terug op zijn doelman, maar vergeet dat Vitesse-aanvaller Van Wolfswinkel er nog staat. De spits scoort koeltjes de 1-0.

19e min: Sparta staat met veel mensen achter de bal. Dat betekent dat Vitesse er moeilijk doorheen kan komen. Kansen creëren gaat dan ook moeilijk.

14e min: Arnold Kruiswijk staat niet bekend als de meest technische speler, maar hij opent zijn trucendoos en speelt daarmee zijn directe tegenstander uit. Hij krijgt applaus en een lachsalvo te horen vanaf de tribune.

7e min: Van Wolfswinkel komt in het strafschopgebied in balbezit en speelt zijn directe tegenstander uit. Alleen schiet hij de bal nog tegen een Spartaan aan. Geen goal dus.



6e min: We zijn al even onderweg, maar echte kansen zijn er nog niet geweest. Vitesse is het meest aan de bal.

1e min: We zijn begonnen!

19.59 uur: De spelers zijn er klaar voor.

19.56 uur: De spelers komen voor het eerst met volwassenen aan de hand het veld op. Dat heeft te maken met het 10-jarig jubileum van de stichting Vitesse Betrokken.

19.54 uur: De Hertog van Vitesse heeft ook zijn rondje weer gemaakt. Hij had er zin in, want hij vloog langs alle tribunes.

19.48 uur: Tussen alle journalisten zitten twee speciale verslaggevers. Deze jonge journalisten hebben ook een voorspelling. De een denkt dat het 2-0 wordt, met goals van Baker en Van Wolfswinkel. De ander gokt op een 3-1 winst met goals van Van Wolfswinkel, Baker en Rashica.

19.43 uur: We worden al goed verwend op de perstribune. Met snoep, welteverstaan. Of dat met het voetbal ook zo is, is nog maar afwachten.

19.40 uur: De spelers zijn al druk bezig met de warming-up.

19.37 uur: Er zijn niet heel veel supporters uit Rotterdam meegereisd naar Arnhem.

19.35 uur: Foor staat volgens het opstellingsformulier zowel in de basis als op de bank. Maar een van de stewards geeft uitsluitsel: 'Foor staat gewoon in de basis hoor.' Daarnaast zit Leerdam op de bank en speelt Diks. En doelman Eloy Room is weer terug na een blessure.

Opstelling Vitesse: Room, Diks, Kashia, Miazga, Kruiswijk; Baker, Nathan, Nakamba, Rashica, Van Wolfswinkel, Foor.

19.30 uur: De spelersbus van Sparta is al geruime tijd gearriveerd. De spelers proberen natuurlijk hun uitschakeling in de beker, tegen Vitesse, vandaag recht te zetten.