Honden doorzochten CineMec Ede op explosieven

EDE - Vlak voor het christelijke lijsttrekkersdebat in CineMec in Ede begon, werd door honden naar explosieven gezocht. Dat meldt het Nederlands Dagblad, dat het debat organiseerde. Er werd volgens de krant onder meer gezocht onder de tribune.

Donderdagavond werd in CineMec het lijsttrekkersdebat van de christelijke partijen CDA, SGP en ChristenUnie gehouden. De politie had informatie binnengekregen over een dreiging en daarna werden veel zwaarbewapende agenten ingezet.

Het is nog niet bekend hoe de informatie bij de politie is binnengekomen, maar later op de avond werd de dreiging ontzenuwd.

Terwijl buiten agenten met automatische geweren op straat stonden en zelfs op het dak van Cinemec zaten, was er in de zaal weinig van de massale politieaanwezigheid te merken. Er werd tijdens het debat ook geen mededeling gedaan over een mogelijke dreiging.

