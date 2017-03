Keurig rijden betekent geld in het laatje

PUTTEN - Inwoners van Putten worden beloond als er in hun straat keurig wordt gereden. Hoe meer bestuurders zich aan de maximumsnelheid houden, hoe hoger het bedrag dat een straat of wijk krijgt.

Wethouder Koekkoek: 'Veel inwoners vinden dat er te hard wordt gereden in hun straat of wijk. Vaak zijn het ook de eigen wijkbewoners die zich niet aan de snelheid houden.'

Matrixbord geplaatst

Het gaat om een proef: in eerste instantie doen vier straten mee. Als eerste is de Beukenlaan aan de beurt. De wethouder heeft samen met initiatiefneemster mevrouw Heemstra het matrixbord geactiveerd.

Het matrixbord blijft zes weken hangen. Het bord telt de voertuigen en meet de snelheid. Als bestuurders zich aan de maximumsnelheid houden, verschijnt een groene duim. Als er te hard wordt gereden, wordt de informatie in het rood weergegeven. Ook vermeldt het bord het gespaarde bedrag dat in de 'kassa' zit. Per week kan maximaal 100 euro worden verdiend.

Houdt 75 procent zich aan de maximumsnelheid, dan betekent dat 75 euro. Rijdt 30 procent keurig, dan verdient de wijk slechts 30 euro. De gemeente heeft als startbedrag 50 euro in de pot gestopt.

Speeltoestel of een straatbarbecue

De wijkbewoners kunnen het geld gebruiken voor iets blijvends in de openbare ruimte, zoals een extra speeltoestel of een bankje. Ook kunnen ze er bijvoorbeeld een straatbarbecue van betalen.

Na de Beukenlaan volgen de Boekweitstraat, de Rimpelerweg/Mennestraat en de Bosrand (tussen de Prins Bernhardlaan en de Postweg).