Wageninger Alexander Pechtold: 'Kijk eens verder dan de Randstad'

ARNHEM - D66-lijsttrekker Alexander Pechtold uit Wageningen doet na tien jaar Haagse politiek nog steeds alles vanuit zijn geliefde Wageningen. Dat zei Pechtold vrijdagmiddag in het programma 'De Week van Gelderland.'

Pechtold heeft nooit overwogen te verhuizen naar Den Haag: 'Ik ben in 2003 burgemeester van Wageningen geworden, dat duurde kort. Maar ik heb het altijd een fijne stad gevonden met veel groen eromheen en het ligt lekker centraal in Nederland.'

Borrelen met de familie zit er niet in voor Pechtold: 'Slapen is ook belangrijk tijdens een campagne.' Pechtold merkt dat hij nog fris is, nu hij al voor de vierde keer campagne voert voor D66. 'Ik heb er nog heel veel zin in. Ik ben het gewend, dat helpt. Bovendien gaat het hartstikke goed in de peilingen, dus de sfeer is goed.'

'Mensen in Zevenaar kunnen wel denken dat ze in Duitsland wonen'

De Telegraaf schreef deze week dat Pechtold in het 'afgelegen Wageningen' woont. Pechtold smalend: 'Dan denk ik, jongens kijk eens iets verder dan de Randstad. Het is iets voorbij Utrecht. Mensen in Zevenaar die de Telegraaf lezen, krijgen zo het gevoel dat ze in Duitsland wonen.'

Minister van Krimp? 'Dat weet ik nog niet'

D66 staat inmiddels op de derde plek in sommige peilingen, de partij kruipt dichter naar de VVD toe en dus hoopt Pechtold dat hij straks misschien wel premier wordt. Als dat niet lukt, is een ministerpost een optie.

Pechtold opperde in 2015 het idee om een minister van Krimp aan te stellen om de krimpregio's in Nederland te helpen. Als hij geen premier wordt, is het nog niet zeker dat hij als minister van Krimp in een nieuw kabinet plaats gaat nemen: 'Ik vind dat die minister er moet komen, maar ik weet niet of ik het zelf ga doen. Krimp en probleemwijken zijn belangrijke thema's voor mij.'

Pechtold denkt er niet aan om te vertrekken als hij geen minister wordt: 'Nee! Dan ga ik de Kamer in. Ik heb wel gezegd: als we geen goede uitslag maken, moet iemand anders bij de volgende verkiezingen de kar trekken.'