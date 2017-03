Zorgen over verschillende maximumsnelheden A15

TIEL - De gemeenten langs de A15 in het Rivierengebied maken zich zorgen over de verschillende maximumsnelheden op de snelweg. Op een deel van de A15 mag maximaal 130 kilometer per uur gereden worden, op een ander deel 120 kilometer per uur. Dat zou verwarrend zijn voor automobilisten.

De Gelderse gemeenten hadden liever gezien dat op het hele traject één maximumsnelheid geldt. Die is sinds december vorig jaar van knooppunt Valburg tot Tiel West en -in de andere rijrichting- van Meteren tot Valburg 130 kilometer per uur. Tussen Tiel-West en Echteld en van Echteld naar Meteren gaat de maximumsnelheid pas omhoog na groot onderhoud, dat volgens de planning van Rijkswaterstaat in december 2018 moet zijn voltooid. De werkzaamheden, die de veiligheid op de snelweg moeten verbeteren, zijn nog niet van start gegaan. 'Gevaarlijke snelweg' De A15 staat al jaren als gevaarlijk bekend. Terwijl landelijk het aantal ongelukken daalde, steeg het aantal ongelukken op het Gelderse deel van de A15 tussen 2010 en 2014 met 58 procent. De laatste jaren waren er meerdere dodelijke aanrijdingen. Marcel Melissen, voorzitter van de regionale stuurgroep A15, waarin alle gemeenten in het Rivierenland langs de A15 vertegenwoordigd zijn wil dat eerst alle aanpassingen aan de snelweg klaar zijn: 'Het gaat echt wel ergens over en daarom vinden we het belangrijk dat je de snelheid pas verhoogt als alle maatregelen zijn genomen.' 'Terug naar 120' Melissen doet een oproep om op het hele Gelderse traject van de A15 terug te gaan naar 120 kilometer per uur. 'Is het nou wel handig om op één snelweg verschillende snelheden te hanteren? Zou je niet wachten met die 130 tot het hele stuk 130 kan zijn?' 'Het is gewoon veilig' Rijkswaterstaat vindt niet dat er maatregelen nodig zijn op de snelweg. 'Het is gewoon veilig, vooral doordat die maximumsnelheid steeds voor lange stukken achter elkaar geldt, en er dus niet voortdurend gewisseld wordt', zegt een woordvoerder van Rijkswaterstaat.