Weer een gans gewond door hekwerk gemeente

Foto: Jean-Marc Regelink/Persbureau Heitink

ARNHEM - Een gans zat vrijdag in zo'n benarde positie in het Arnhemse park Presikhaaf dat zelfs de duikers van de brandweer in actie moesten komen om het dier te bevrijden. De gans zat vast in een hek op een eiland in het park.

Voorbijgangers zagen de gans zitten en waarschuwden de dierenambulance. De medewerkers van de dierenambulance konden er niet bij en daarom werd er duikers ingeschakeld. Die konden naar de gans zwemmen. Na het nodige knipwerk wisten de duikers de gans te bevrijden en naar de kant te brengen. De gans was uitgeput en gewond. De medewerkers van de dierenambulance namen het dier mee naar de opvang. Ganzen al eerder in problemen Bij de Lauwersgracht in Arnhem is ook een hek om een broedeiland geplaatst. De gemeente Arnhem doet dit om de ganzenpopulatie in Arnhem in te dammen en overlast te voorkomen. Maar door het hek zijn waarschijnlijk drie Afrikaanse Nijlganskuikens verdronken. Lees ook: 'Nijlganskuikens verdrinken waarschijnlijk door hek'