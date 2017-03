Man (29) opgepakt voor kinderporno en ontucht met minderjarige

NIJMEGEN - Een 29-jarige man uit Lingewaard is eind februari opgepakt op verdenking van vervaardiging, verspreiding en bezit van kinderporno. De man had ook ontucht met een minderjarige. Het Openbaar Ministerie (OM) heeft dat bevestigd.

Een woordvoerder van het OM geeft aan dat de man werkzaam was met kwetsbare kinderen, maar wil niet vertellen waar hij heeft gewerkt. Het OM meldt wel dat het netwerk van de verdachte 'in kaart is gebracht'. De ouders van de kinderen zijn inmiddels ingelicht over de arrestatie.