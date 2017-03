Gaat Tiel weer het record halen van laagste opkomst?

TIEL - Nog geen 70 procent van de Tielenaren gingen bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen naar de stembus. Tiels was daarmee de gemeente met de laagste opkomst van heel Gelderland. En er zijn meer verkiezingen geweest waarbij Tiel laag scoort.

Burgemeester Beenakker ziet het bij de komende verkiezingen graag anders. Hij roep de Tielenaren op om vooral wel te stemmen.

Stemmen kan niet overal

De Tielse burgemeester wijst naar elders in Europa waar de democratieën onder druk staan. De burgemeester hoopt dat veel mensen nu wel naar de stembus zullen komen, omdat er veel op het spel staat. 'Mensen zien de democratie en de verworven rechten als iets vanzelfsprekends, maar dat is het niet'. Beenakker roept dan ook iedereen op om wel te gaan stemmen.

Gemengde reacties op straat

Op straat in Tiel hoor je juist een gemengd geluid. De burgemeester krijgt steun van mensen die het bijna een plicht vinden dat mensen gaan stemmen. 'Er is zelf voor gevochten en stemmen is toch een soort van vrijheid', zegt een wandelaar in de stad. Bij het beeld van Flipje staat een wat cynischer groep. 'Allemaal zakkenvullers die politici' hoor je hier. 'Ik heb niks met de politiek zegt een ander. Deze man gaat dan ook niet stemmen.

Geen duidelijke verklaring voor wegblijven Tielenaren

Burgemeester heeft geen duidelijke verklaring voor de vaak lage opkomst in Tiel. Vaak wordt aangehaald dat het Rivierengebied veel laag opgeleiden inwoners heeft en dat de afstand tot de politiek voor veel mensen hierdoor groot is. Beenakker weet niet of dit de oorzaak is, maar hij vindt wel dat het de taak is van de politiek om een duidelijk verhaal te hebben dat door iedereen te volgen is.