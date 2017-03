Liveblog: De Graafschap tegen Jong Ajax met Braziliaan van twaalf miljoen

DOETINCHEM - De Graafschap kan de goede start in de vierde periode een vervolg geven in de thuiswedstrijd tegen Jong Ajax. Alles over deze wedstrijd in dit liveblog.

TUSSENSTAND: 0-0 11. De meest besproken man deze avond, de Braziliaan van twaalf miljoen: David Neres. 8. Uit de corner die daarop volgt moet het 0-1 worden, maar van zes meter wordt de bal recht op Bednarek gekopt. 7. Een van richting veranderd schot van Neres valt bijna in het doel, maar Filip Bednarek is attent. 4e minuut: Het is vooral rondspelen zonder echt doelgevaar in de openingsfase. 20.01 We gaan eraan beginnen op De Vijverberg. De jacht op de vierde periodetitel wordt vervolgd. 19.52 Een duimpje naar de Spinnenkop van de trainer. 19.48 Trainer Henk de Jong zet zijn spelers nog even op scherp. 19.30 Mooie lucht boven De Vijverberg. 19.20 Ajax-trainer Peter Bosz wilde ook komen kijken, maar was zijn kaarten vergeten. Na bemiddeling van team-managers is de voormalige trainer van De Graafschap (degradatie in 2003) toch binnen gelaten. 19.17 Ook buiten het stadion denken de fans aan sfeer. 19.12 In deze bus zat onder meer David Neres, de Braziliaan die twaalf miljoen kostte. Hij speelt vandaag bij Jong Ajax. 19.08 Deze jeugdige fans hebben er alvast zin in. 19.00 De Graafschap won drie keer op rij. De zegereeks begon thuis tegen Telstar (2-1) en daarna werd uit gewonnen tegen FC Dordrecht (0-3) en vorige week thuis tegen NAC (2-1). 18.57 Vier jaar geleden overleed Tante Lien, een fenomeen bij de club. Haar gehaktballen waren landelijk befaamd. Zij werd geëerd met een standbeeld. 18.55 De Graafschap is thuis doorgaans sterk tegen beloftenteams. Uit zeker niet, want dit seizoen werd zowel bij Jong Ajax, Jong PSV als Jong Utrecht verloren. 18.50 Piotr Parzyszek mikte voor dit seizoen op twintig doelpunten. Die doelstelling heeft hij bijna gehaald, want de Poolse spits heeft er al negentien in liggen. 18.45 De opstelling van de Doetinchemmers is ongewijzigd. Er wordt opnieuw gespeeld met een 5-3-2 systeem. Bednarek; Will, Lammers, van Diermen, Linthorst, Driver; Diemers, Smeets, Klaasen; Parzyszek, van den Hurk.