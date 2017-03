De Graafschap wint met 3-2 van veel sterker Jong Ajax

DOETINCHEM - De Graafschap ligt nog op schema voor de vierde periode. Jong Ajax overklaste de ploeg van trainer Henk de Jong grote delen van de wedstrijd, maar het werd toch 3-2.

93. Het zit erop. De Graafschap heeft nog de volle buit in de vierde periode en kan het seizoen nog redden. Maar wat zijn ze vooral voor rust weggespeeld door Jong Ajax.

90. Spanning bij Henk de Jong: er komen nog drie minuten bij.

87. Alblas redt fraai op een kopbal van Parzyszek.

85. Cassierra mist een enorme kans namens Jong Ajax.

82. En daar is de 3-2. Prachtige voorzet van Koolhof, afgemaakt door opnieuw Van den Hurk. Zijn derde van deze avond. Hij gaat er daarna meteen af voor Daryl van Mieghem.

76. Jong Ajax begint opeens weer lekker te draaien en De Graafschap wordt weer regelmatig zoek getikt.

73. Dean Koolhof komt erin voor Robert Klaasen.

68. Het kan echt voor De Graafschap, want Jong Ajax is van slag. Op felheid is de thuisclub nu zelfs de baas. Alblas pakt een schot van Robert Klaasen.

66. Bryan Smeets, vorig jaar de beul van Ajax 1, heeft even een drinkpauze.

63. Twaalf miljoen euro, maar de minste bij Jong Ajax: David Neres wordt gewisseld.

60. De Graafschap claimt een strafschop na een duel tussen Lartey-Sanniez en Van den Hurk.

58. Na de gelijkmaker is Jong Ajax het een beetje kwijt. Het goede combinatievoetbal van voor rust is verdwenen.

52. Doelman Alblas laat een inzet van Piotr Parzyszek los en weer profiteert Van den Hurk. Het is tegen de verhouding in, maar wel 2-2.

48. Bryan Smeets duwt uitblinker Frenkie de Jong en krijgt geel.

46. Tolgahan Ciçek is de vervanger van Tim Linthorst.

45. Het rustsignaal is een verlossing. Zelden is De Graafschap dit seizoen in eigen stadion zo overklast als in deze eerste helft.

43. Er zijn wel meer dan 10.000 toeschouwers op De Vijverberg en die blijven hun ploeg fanatiek aanmoedigen.

40. De Graafschap komt er echt niet aan te pas. Linthorst heeft het moeilijk en met hem de hele ploeg.

35. Dan toch de logische 1-2. Een mooie aanval wordt uitstekend afgerond door Frenkie de Jong.

33. Bednarek pakt met moeite een vrije trap van Savastano.

30. Het klasseverschil is enorm. Spelers als Nouri, De Jong en Cerny tikken De Graafschap bij vlagen helemaal dol.

26. Tim Linthorst begaat een onbesuisde overtreding op Mazraoui, maar komt heel goed weg met een gele kaart.

22. Cerny scoort door de benen van Jong Ajax. Het is volkomen terecht, want de Amsterdammers zijn veel beter.

18. De spelers van De Graafschap gooien er af en toe flinke tackles uit en daar houden de Ajax-talenten niet zo van.

16. De Graafschap heeft geluk, want het leek strafschop.

12. Uit een voorzet van Mark Diemers opent Anthony van den Hurk de score: 1-0. foto: Marcel ter Bals

11. De meest besproken man deze avond, de Braziliaan van twaalf miljoen: David Neres.

8. Uit de corner die daarop volgt moet het 0-1 worden, maar van zes meter wordt de bal recht op Bednarek gekopt.

7. Een van richting veranderd schot van Neres valt bijna in het doel, maar Filip Bednarek is attent.

4e minuut: Het is vooral rondspelen zonder echt doelgevaar in de openingsfase.

20.01 We gaan eraan beginnen op De Vijverberg. De jacht op de vierde periodetitel wordt vervolgd.

19.52 Een duimpje naar de Spinnenkop van de trainer.

19.48 Trainer Henk de Jong zet zijn spelers nog even op scherp.

19.30 Mooie lucht boven De Vijverberg.

19.20 Ajax-trainer Peter Bosz wilde ook komen kijken, maar was zijn kaarten vergeten. Na bemiddeling van team-managers is de voormalige trainer van De Graafschap (degradatie in 2003) toch binnen gelaten.

19.17 Ook buiten het stadion denken de fans aan sfeer.

19.12 In deze bus zat onder meer David Neres, de Braziliaan die twaalf miljoen kostte. Hij speelt vandaag bij Jong Ajax.

19.08 Deze jeugdige fans hebben er alvast zin in.

19.00 De Graafschap won drie keer op rij. De zegereeks begon thuis tegen Telstar (2-1) en daarna werd uit gewonnen tegen FC Dordrecht (0-3) en vorige week thuis tegen NAC (2-1).

18.57 Vier jaar geleden overleed Tante Lien, een fenomeen bij de club. Haar gehaktballen waren landelijk befaamd. Zij werd geëerd met een standbeeld.

18.55 De Graafschap is thuis doorgaans sterk tegen beloftenteams. Uit zeker niet, want dit seizoen werd zowel bij Jong Ajax, Jong PSV als Jong Utrecht verloren.

18.50 Piotr Parzyszek mikte voor dit seizoen op twintig doelpunten. Die doelstelling heeft hij bijna gehaald, want de Poolse spits heeft er al negentien in liggen.

18.45 De opstelling van de Doetinchemmers is ongewijzigd. Er wordt opnieuw gespeeld met een 5-3-2 systeem.

Bednarek; Will, Lammers, van Diermen, Linthorst, Driver; Diemers, Smeets, Klaasen; Parzyszek, van den Hurk.