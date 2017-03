Er op uit in de natuur: Je kan de boom in!

ARNHEM - Het belooft mooi lenteweer te worden. Fijn dus om er op uit te gaan. We hebben weer een aantal suggesties voor natuuruitjes op een rijtje gezet.

NL Doet!

Dit weekeinde staat in het teken van NL Doet! Overal worden vrijwilligers ingezet voor klussen. Bijvoorbeeld in Doetinchem: Twee jaar geleden is daar met een groep vrijwilligers veel nieuwe natuur aangelegd in 3 ha. weiland. De struwelen en bosperceel moeten nu gesnoeid worden. Hier en daar wat nieuwe aanplant nodig. Ook willen ze een wal inzaaien met "bijen bloemen". Help mee bij deze of één van de andere klussen van NLDoet!

Wanneer: 11 maart

Waar: Doeticnhem

Meer informatie: NLDOET



Foto: Gezinshuis Luesink

Je kan de boom in!

Kom meehelpen snoeien in de oude boomgaard bij Fort de Voorn in Heerewaarden. Ook op de grond is genoeg te doen, ook voor kinderen (vanaf 10 jaar), zoals het maken van takkenrillen voor vogels en kleine zoogdieren! Het belooft weer een hele gezellige dag te worden op een prachtige locatie aan de Maas.

Wanneer: 11 maart

Waar: Heerewaarden

Meer informatie: www.natuurmonumenten.nl





Foto: Natuurmonumenten

Maak een vollemaanwandeling

Maak samen met de gids van Staatsbosbeheer een vollemaanwandeling door de bossen en heidevelden van de Veluwe. Schemer gaat over in nacht en de maan verschijnt bovenaan de hemel. Op de heide beleef je de mystieke sfeer van de Veluwe bij volle maan.

Wanneer: 12 maart

Waar: Vierhouten

Meer informatie: Staatsbosbeheer



Foto: Staatsbosbeheer