Klompenpaden veroveren nu ook de Achterhoek: Berkelland krijgt de 98ste

GELSELAAR - Klompenpaden, de wandelroutes door weilanden en langs boerderijen zie je in Gelderland steeds meer, maar de Achterhoek met al zijn natuur en landerijen blijft daarin een beetje achter. Inwoners van Gelselaar, Geesteren en Noordijk brengen daar nu verandering in.

Ze zijn er inmiddels anderhalf jaar mee bezig in Berkelland, de realisatie van een klompenpad. Tientallen enthousiaste vrijwilligers werken mee aan het zogenoemde 'Boereneschpad.' Het is een rondwandeling van twaalf kilometer door het buitengebied van Noordijk, Geesteren en Gelselaar. Wandelen door oud boerenland, over de weidse es, langs houtwallen en beken en door nieuwe natuur. Ook de gemeente, Staatsbosbeheer, het waterschap en andere organisaties zijn bij de totstandkoming van de route betrokken.

Sterk merk

Klompenpaden worden ontwikkeld door de Stichting Landschapsbeheer Gelderland en Landschap Erfgoed Utrecht in de provincies Gelderland en Utrecht. In andere delen van Gelderland, zoals de Veluwe en het Rivierengebied zijn de Klompenpaden al veel langer een bekende trekpleister. Waarom dan nog niet in de Achterhoek? Er zijn er een paar, maar in vergelijking met de rest van de provincie blijft de Achterhoek achter. Volgens Erik van Eek van Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) is dat simpel. 'In de Achterhoek zijn al zoveel wandelpaden, een Klompenpad werd daar niet direct gezien als een toevoeging. Maar inmiddels is 'Klompenpad' een sterk en bekend merk en trekt het gegarandeerd recreanten uit andere delen van het land.'

Berkelland is niet de enige Achterhoekse gemeente waar op dit moment wordt gewerkt aan een Klompenpad. ' Ook in Winterswijk zijn ze momenteel bezig met een pad en ik denk dat er nog wel meer locaties bijkomen', vermoedt Van Eek.

Blauwe klompjes

De routepalen, met de bekende blauwe klompjes erop zijn inmiddels vrijwel allemaal geplaatst. De opening van het Boereneschpad in Gelselaar is zaterdag 18 maart in Gelselaar. Dit 98-ste Klompenpad kan gerealiseerd worden dankzij vele vrijwilligers en geld van de Provincie Gelderland, de gemeente Berkelland en de Nationale Postcode Loterij.