Vader doodgereden Lars: uitspraak geeft innerlijke rust

DUIVEN - De man uit Duiven die eind vorig jaar de 20-jarige Lars aan de Meulen uit Giesbeek doodreed, is veroordeeld tot 3,5 jaar cel. Een veel hogere straf dan geëist werd en dat doet vader Leon goed.

'Fijn. Het streelt wel dat het ook door de rechtbank dusdanig gewaardeerd is dat wat er gebeurd is nooit had mogen gebeuren', zegt vader Lars. 'Laat het een les zijn voor anderen die het zouden willen proberen. Rijden onder invloed, doe het alsjeblieft niet. Je ziet wat er kan gebeuren.'

Wat hij het allerbelangrijkste vindt: de rechter acht bewezen dat de dader door rood reed. 'Wij hoeven Lars niks kwalijk te nemen. Lars heeft alles goed gedaan. Dat geeft ontzettend veel innerlijke rust.'

Verjaardag

Alleen de verjaardag van de dochter zal nooit meer dezelfde zijn. Het was uitgerekend op haar verjaardag dat haar broer Lars werd aangereden.

En hoe nu verder? 'Langzaam maar zeker weer een glimlach op ons gezicht. Positief de wereld inkijken. En ja, er ís gerechtigheid.'

