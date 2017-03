Achterhoeks Oud-Greffel uit tv-serie jaren '90 herleeft in Netterden

NETTERDEN - Na ruim 20 jaar staat het Achterhoekse dorp Netterden weer helemaal in het teken van de tv-serie 'Tijd van Leven'. Voor de serie zijn veel opnames gemaakt in Netterden, dat door moest gaan voor het fictieve Achterhoekse dorp Oud Greffel. Figuranten uit Tijd van Leven gingen zaterdag met z'n allen op de foto in het dorp vlakbij de Duitse grens.

'Tijd van leven' is een familie-epos, dat in de jaren negentig door de KRO werd uitgezonden. Het verhaal speelt zich af over een periode van veertig jaar (1945-1985) en spitst zich toe op het wel en wee van de boerenfamilie Kok en het aannemersgezin Evers in Oud Greffel.

De twee families worden met elkaar verbonden wanneer boerendochter Rietje Kok kort na de Tweede Wereldoorlog trouwt met de aannemerszoon Wim Evers. Tegen de achtergrond van de naoorlogse wederopbouw, de economische bloei en de groei van technologie, media en verkeer, volgt de serie de ontwikkelingen in de agrarische gemeenschap en toont hoe dat zijn sporen achterlaat op haar bewoners.

Hoofdrol voor jongen uit Netterden

Tim Kruese, die nog steeds in Netterden woont, speelde destijds Johnny, de jonge zoon van Rietje en Wim. Hij was ook van de partij bij de groepsfoto. Regisseur André van Duren kwam ook naar het Achterhoekse dorp. Bij de casting koos hij voor nog onbekende acteurs, omdat die door het publiek niet met een bepaalde rol vereenzelvigd worden.

'Tijd van Leven' in filmhuizen Zevenaar en Doetinchem

De tv-serie is deze maand op bioscoopformaat te zien. Filmhuis Zevenaar vertoont zondag vijf delen van 'Tijd van Leven' en volgende week zondag de overige vijf delen. Op 26 maart is de complete 10-delige serie te zien in De Gruitpoort in Doetinchem.