NEC wil contracten talenten Grot en Kadioglu verbeteren

NIJMEGEN - NEC wil de contracten van de talenten Jay-Roy Grot en Ferdi Kadioglu zo snel mogelijk verbeteren.

Technisch manager Edwin de Kruijff is daarover in gesprek met beide spelers. Grot ligt vast tot de zomer van 2018 en NEC heeft een optie voor een extra jaar. De pas 17-jarige Kadioglu staat nog onder contract tot 2019. Maar omdat het talentvolle duo zich uitstekend heeft ontwikkeld, wil de club ze graag een verbeterd contact aanbieden. Dan kan NEC ook bij een eventuele transfer een hogere prijs vragen. Voor de bijna 19-jaerige clubtopscorer Grot is al wat belangstelling, onder meer uit Engeland. Jay-Roy Grot (foto: Broer van den Boom)

Verder moet De Kruijf voor 1 april beslissen over de spelers met een aflopend contract. Het gaat om Wojciech Golla, Mikael Dyrestam, Mo Rayhi, André Fomitschow en Marco van Duin. Op alle spelers heeft NEC een eenzijdige optie voor nog een jaar. In het geval van Golla wil de club liefst een nieuwe, langere verbintenis aangaan. Jeffrey Leiwakabessy blijft sowieso bij NEC als jeugdtrainer, maar het is nog niet zeker of hij ook als speler actief blijft. De Kruijff gaat na de wedstrijd tegen FC Utrecht op 18 maart in gesprek met deze spelers.

Huurlingen

NEC heeft ook nog vier spelers die verhuurd zijn. Met Joey Sleegers, die nu uitkomt voor VVV, is inmiddels al gesproken en hij is in beeld om volgend seizoen voor zijn kans te gaan in Nijmegen.

Voor Mihai Roman (Maccabi Petach Tikva) en Sam Lundholm (Randers FC) ligt dat anders. Beide spelers staan nog tot 2018 onder contract bij NEC, maar de club wil ze deze zomer liefst verkopen. De aan Achilles verhuurde Nassim Amaarouk heeft een aflopend contract.