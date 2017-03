Edwin de Kruijff met NEC in gesprek over langer verblijf

NIJMEGEN - Edwin de Kruijff is volop bezig met de selectie van NEC voor volgend seizoen. Maar de technisch manager heeft zelf een contract tot 1 juli.

"Maar we hebben inmiddels al twee gesprekken gehad over een langer verblijf", laat De Kruijff weten. "En als ik niet zou blijven, handel ik alles keurig af tot en met 30 juni."

Ook met andere leden van de staf is de club in gesprek. De contracten van trainer Peter Hyballa en assistent Ernie Brandts lopen automatisch een jaar door bij handhaving in de eredivisie. Keeperstrainer Wilfried Brookhuis en Jong NEC-trainer Ron de Groot hebben een contract voor onbepaalde tijd. Met Jong NEC-trainer Patrick Pothuizen gaat de club in gesprek. Hij heeft een aflopende verbintenis, net als Remco ten Hoopen (foto onder). Die analyseert en scout, maar wordt door Hyballa ook nadrukkelijk bij de veldtrainingen van het eerste elftal betrokken. Als Hyballa blijft, is het aannemelijk dat ook Ten Hoopen die rol zal blijven vervullen.