Achterhoek wil meer steun voor bestrijding krimp

ULFT - De Achterhoek herhaalt de oproep om financiële steun van de overheid, om de krimp te bestrijden. Tijdens het Achterhoeks Verkiezingsdebat was het een groot discussiepunt bij de kandidaat-Kamerleden.

'Ik heb zeker het gevoel dat er iets gedaan kan worden,' aldus wethouder Patricia Hoytink van gemeente Berkelland. 'Of het ook gedaan wordt is een tweede.' De wethouder heeft het idee dat het woord ‘krimp’ wel door komt in Den Haag. 'Maar wat dat nou daadwerkelijk inhoudt en welk effect dat heeft op de Achterhoek op de korte termijn, ik vraag me echt af of iedereen dat tussen de oren heeft.'



Tijdens het Achterhoeks Verkiezingsdebat dat woensdagavond plaatsvond in het ICER in Ulft werd veel gediscussieerd over de steun vanuit de overheid. 'Ik vind het van belang dat het Rijk de voorzieningen voor deze regio overeind houdt. Want als de leefbaarheid nog verder terug loopt, dan zal je een versnelde uitstroom van mensen uit de regio zien', aldus Pieter Omtzigt van het CDA.



PvdA wil 300 miljoen uittrekken voor de Nederlandse krimpgebieden, middels het ‘Pimp de krimp’-plan. '100 miljoen voor sneller internet, 100 miljoen voor bereikbaarheid en tot slot ook het voorzieningenniveau moet up-to-date blijven', aldus Anna-Lena Hedin-Penninx, de huidige nummer 40 van de kandidatenlijst.