ProRail doet onderzoek naar aanvaring tussen spoorbrug en vrachtschip

NIFTRIK - Een vrachtschip heeft donderdag laat in de avond schade aangericht nadat hij in aanvaring kwam met een spoorbrug. ProRail kreeg rond 22.30 uur melding van het ongeval en legde het trein verkeer tot 00.30 uur stil.

De onderkant van de brug heeft de meeste schade opgelopen waar het schip langs schraapte. De kosten van de lakschade zullen nog getaxeerd moeten worden, maar ProRail vertelt dat hier de onkosten van reizigers en vervoerders nog bij geteld moeten worden.

Politie en Rijkswaterstaat hebben onderzoek gedaan naar de toedracht van het ongeval, waar uit is gekomen dat de boot te hoog in het water lag. Nadat de boot een van de ballasttanks vol had laten lopen met water kon de boot wél onder brug door, waarna hij zijn koers naar het Limburgse Born kon hervatten.



Om ervoor te zorgen dat reizigers en vervoerder verder zo min mogelijk overlast zullen ervaren van het ongeval, wordt er ’s nachts of in het weekend gewerkt aan de schade.