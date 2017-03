Liveblog: Hekkensluiter Achilles voert druk op na verdiende zege

BUNSCHOTEN-SPAKENBURG - Hekkensluiter Achilles'29 heeft vrijdagavond de druk op FC Dordrecht opgevoerd door een zwaarbevochten maar verdiende zege op Jong FC Utrecht. Het verschil is nu zes punten.

Einde liveblog

90+5: Achilles gaat het redden. Een misschien wel hele belangrijke zege, want FC Dordrecht gaat verliezen van MVV. Er is weer hoop in Groesbeek

83e min: Achilles brengt nog Edge voor Oulad Omar om de zege over de streep te trekken.

82e min: een onvoorstelbaar grote kans voor Utrecht van dichtbij. Invaller Bram van Eijk slaagt er in de bal van twee meter voor het doel over te schieten. Achilles heeft geluk!!

77e min: het wordt spannender in Spakenburg. Weer een grote kans voor Utrecht.

75e min: Versteegen (spits) voor leeggestreden Thoone (spits). Tweede wissel Achilles. zie foto boven.

66e min: Amaarouk met een schot vanaf de rand van de zestien. Meendering bokst de bal weg. Ondertussen bereidt Utrecht een dubbele wissel voor. Aanvallende wissels!

65e min: Achilles pakt weer wat grip terug. Het positiespel is bij tijd en wijle goed verzorgd bij de club uit Groesbeek.

59e min: de eerste wissel van Achilles. Van Steen komt, Spits Smajic eraf.

53e min: de beste kans voor Utrecht tot nu toe. Venema strandt eerst op Te Loeke, daarna brengt de sterke verdediger Kortstam (foto onder) redding voor Achilles met het hoofd.

46e min: Utrecht bijt meer van zich af. Doelman Te Loeke moet handelend optreden.

Het is rust in Spakenburg

45+1 Freek Thoone liet mooie kansen onbenut. Hij verlaat halverwege de wedstrijd als laatste het veld.

37e min: Achilles controleert de wedstrijd en moet deze wedstrijd vanavond echt kunnen winnen. Weer een grote kans, Thoone schiet vanaf links rakelings voorlangs.

GOAL!! 22e min: Achilles komt op 0-1. Sürmeli scoort nadat hij een afvallende bal tegen de touwen jaagt. Smajic was met een goed schot al dichtbij, maar Sürmeli reageert zeer attent.

12e min: Smajic met een open kans 'één op één met de keeper van Utrecht. De spits faalt.

echt druk is het niet op het fraaie complex van IJsselmeervogels in Spakenburg

5e min: een tweede kans voor Achilles! Routinier Freek Thoone schiet, maar Meendering ligt in de weg.

4e min: uit een vrije trap de eerste kans voor hekkensluiter Achilles. Rechtsback Antonio Stankov (foto onder) kopt goed in namens de Groesbekers, maar doet dat net voorlangs.

2e min: direct een blessure bij Velanas van Jong FC Utrecht. Het spel ligt stil.

20.00 uur: beide teams maken zich klaar en gaan richting eigen helft.

spanning bij de heren Derks en Meijer, de twee technische opperhoofden van Achilles.

19:58 uur: De wedstrijd gaat beginnen op het veld van IJsselmeervogels. Achilles moet winnen om de druk op Dordrecht nog een beetje te houden.

19.45 uur: Dit zijn de opstellingen der beide elftallen vanavond in Spakenburg. Meest opvallend is misschien de basisplek voor Joey Dekkers. Jesse Edge zit op de bank.

19.40 uur: Jong FC Utrecht wijkt af en toe uit naar de Westdijk in Spakenburg (zie foto boven). Op het veld van de gerenommeerde tweede divisie club speelt Achilles'29 vanavond dus een hele belangrijke wedstrijd. Het lijkt zo ongeveer de laatste strohalm die de ploeg van Eric Meijers nog heeft.

19.30 uur: De achterstand met de enige concurrent, FC Dordrecht, bedraagt negen punten. De komende weken heeft Achilles op papier een wat makkelijker programma, te beginnen vanavond met Jong Utrecht. Het duel wordt gespeeld in Spakenburg.

Coen Gortemaker is nog niet hersteld van zijn infectie, Mart Raterink is op de terugweg van een liesblessure en Wim Bokila is geschorst. Verder is Achilles compleet. Trainer Eric Meijers voert mogelijk enkele wijzigingen door, omdat hij van mening is dat veel spelers elkaar maar weinig ontlopen.

19.25 uur: De warming up van Achilles op het veld van de 'Rooien' zoals IJsselmeervogels wordt genoemd. Zij zijn de grote rivaal van dorpsgenoot Spakenburg, de 'Blauwen'.

Vermoedelijke opstelling Achilles'29: Te Loeke; Stankov, Beijer, Kortstam, Elders; Edge, Oulad Omar, Sürmeli; Amaarouk, Smajic, Thoone.