NEC-trainer Peter Hyballa: wij moeten doen en niet praten

NIJMEGEN - Als NEC uit tegen ADO Den Haag wint, zijn de Nijmegenaren bijna veilig.

Maar van dat soort uitspraken houdt trainer Peter Hyballa niet.

"We hebben al vaker een zin met als gezegd. Voor Sparta, PEC en Go Ahead, maar toen hebben we het ook niet gehaald. Er is een reclame in Nederland: doeners en niet praters. Dat vind ik goed. Wij moeten doen en niet praten. We hebben de laatste weken maar één overwinning gehaald. Een hele belangrijke, maar ADO is misschien nog wel belangrijker dan Heracles. Wij zien ze niet als de hekkensluiter, maar als een concurrent. Het is een gevaarlijke ploeg. Ze spelen met heel veel power. Ze zijn niet zo vaak aan de bal, maar ze hebben hele snelle omschakelspelers."

NEC won de laatste twee seizoen maar één keer op kunstgras en dat is ook de ondergrond in Den Haag. "We hebben de hele week op kunstgras getraind. Dit wordt onze laatste wedstrijd op kunstgras. We hebben in 2017 al heel vaak op kunstgras getraind, want de velden hier zijn geen Wimbledon."