Plastic Fabriek laat school mogelijkheden afval zien

BREEDENBROEK - Leerlingen van basisschool De Borckeshof in Breedenbroek kregen donderdag bezoek van een mobiele plastic fabriek. Als winnaar van de afvalestafette kregen de leerlingen te zien wat er met hun plastic afval mogelijk is.

'We maken hier doelpaaltjes voor de kinderen, maar de achterliggende gedachte is dat je circulair aan de gang kunt gaan met afval', vertelt Bram Peters van Plastic Fantastic, de plastic fabriek. Leerlingen hadden afval meegenomen dat in de mobiele fabriek wordt omgevormd tot spelmateriaal. 'Met shampooflessen kan je haast niet spelen', zegt een van de enthousiaste leerlingen. 'Nu maken we er dingen van waar je mee kan spelen.'

Oude IJsselstreek is een offensief gestart om binnen de gemeente meer aandacht te krijgen voor de afvalinzameling. Vanaf 1 januari is de afvalinzameling namelijk gewijzigd. 'Plastic is een waardevolle grondstof waar je van alles mee kan doen', aldus Conny Huijskers, beleidsadviseur afval en milieu bij de gemeente Oude IJsselstreek. Zij verwacht dat ouders het goede voorbeeld van de kinderen volgen: 'Ik denk dat dat wel lukt, de kinderen zijn namelijk erg fanatiek.'