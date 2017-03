Maldense ondernemer genomineerd voor MKB’er 2017

Foto: Jong MKB KAN

MALDEN - Astrid Hoogers van Progressa Organizing & Advies uit Malden is in de running voor Jong MKB’er Arnhem-Nijmegen 2017. De verkiezing is een prijs van ondernemersnetwerk Jong MKB Arnhem-Nijmegen. Naast Hoogers zijn ook twee ondernemers uit Bemmel genomineerd.

De leden & sponsoren van Jong MKB Arnhem-Nijmegen hebben kunnen stemmen op hun favoriet. Daar zijn deze drie finalisten uitgerold. Een vakjury van ondernemers bezoekt binnenkort de bedrijven en zal de finalisten flink aan de tand gaan voelen. De prijsuitreiking vindt plaats op 4 april in Rozet in Arnhem. De drie finalisten krijgen eerst de gelegenheid zich te presenteren aan het publiek, waarna de vakjury de winnaar bekend zal maken. Daarnaast zal er ook een publieksprijs uitgereikt worden.

Door: Mediapartner N1. De lokale omroep van Nijmegen. Correctie melden