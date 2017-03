Na SP nu ook VNL slachtoffer van verkiezingspostervandalisme

WINTERSWIJK - Na de SP in Lochem is ook VNL in de gemeente Winterswijk het slachtoffer van verkiezingspostervandalisme. Bas Dorsthorst is actief voor de partij van lijsttrekker Jan Roos en ontdekte dat de posters van zijn partij zijn verwijderd.

De nieuwe posters zitten er sinds gisteravond weer op maar het valt Bas Dorsthorst wel op dat er op een aantal plekken verkiezingsposters zijn verwijderd. 'Op een stuk of 8 plekken zijn de posters verwijderd, door wie en waarom dit is weet ik niet.' Dorsthorst is al enkele weken actief om de posters van zijn partij Voor Nederland op te plakken. Bij een rondgang langs de borden viel hem op dat er op sommige plekken bewust gekozen was voor de poster van VNL en er alleen nog een scheurspoor op het bord zat, 'je weet wel zo'n restje papier dat nog op het bord blijft zitten als je een papier losscheurt dat met lijm vastzat.'

Bewust

'Het kan geen toeval zijn' aldus de posterplakker. 'Alhoewel op sommige plekken ook andere posters zijn verwijderd is het wel opvallend dat op zoveel plaatsen onze poster de klos is. Ik kan nog begrijpen dat in sommige gevallen onze poster te groot is. Wij hebben een A1 formaat poster en op sommige plekken mag je alleen A2 formaat plakken, daar willen wij geen moeilijkheden mee, maar dat lijkt mij niet de reden.'

Plekken

Toen ik mijn ronde maakte langs de borden om te kijken of ze er nog op zaten, ontdekte ik dat ze bij het ziekenhuis in Winterswijk weg waren en ook bij een rotonde aan de rand van Winterswijk, bij de Lidl, het Woold, in Meddo en Groenlo waren ze er afgehaald.

Plakken

Wat mij opvalt is dat sommige partijen niet netjes plakken waardoor het voor andere partijen soms ingewikkeld is om nog op een beschaafde manier een poster te plakken. Laatst kwam ik bij een bord, daar hing een D66 poster pontificaal midden op het bord terwijl er ruimte genoeg was. Als we nou met zijn allen een beetje netjes plakken en elkaar het campagne voeren een beetje mogelijk maken, dat lijkt mij het beste.