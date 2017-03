Juul doet niet aan seks en trouwde met zichzelf

ARNHEM - 'Als het richting de seks gaat, dan houdt het voor mij op. Ik vind het gewoon niks en ik houd er niet van. Ik vergelijk het wel eens met het eten van spruitjes. Die een kan er niet genoeg van krijgen en een ander helemaal niet.'

Juul Adang uit Nijmegen is aseksueel. Ze is een van de weinigen in ons land die ervoor uitkomen aseksueel te zijn. 'Ongeveer 1 procent van de mensen is het. Ik was 33 toen ik erachter kwam.'

Adang praatte vrijdag openhartig over haar aseksualiteit met Rob Kleijs op Radio Gelderland.

Luister hier het interview terug:

Eenzame jeugd

Ze kende een moeilijke en eenzame puberteit. 'Ik paste me aan, maar werd ook gepest. Als je niet geïnteresseerd bent in jongens, dan houdt dat voor anderen in dat je lesbisch bent. Op een gegeven moment verzon ik dat ik een vriendje had. Dat werd niet gecontroleerd. Sociale media waren er gelukkig ook nog niet.'

Vrienden en vriendinnen die ze had, vlogen uit. 'Ik wilde ook wel een een relatie, maar niet met seks erbij. 99 procent haakt af als er geen seksualiteit in een relatie zit. Ik had wel een vriendje toen ik 19 was, ik deed wat er van mij verwacht werd.' Maar gaandeweg raakte Adang zichzelf kwijt.

Kwartje viel in 2013

Na een boekenpresentatie van de als Marjolein Drenth geboren schrijver/filosoof en transgender Maxim Februari viel het kwartje voor de Nijmeegse. 'Dat was in 2013. Ik zei na afloop tegen hem dat ik niet aangetrokken was tot mannen én vrouwen. Maxim liet toen het woord aseksueel vallen. Die term ging ik opzoeken en toen snapte ik het.'

Toen begon een proces van 'trouw zijn aan zichzelf'. Adang ging met zichzelf daten, met zichzelf uit eten, naar de film. En dat beviel zo goed dat het resulteerde in een huwelijk. Adang trad met zichzelf in het huwelijksbootje. Compleet met huwelijksaanzoek vooraf, trouwjurk en gelofte.

'Mijn moeder heeft liever niet dat ik erover praat'

De omgeving moest wel wennen aan haar aseksualiteit. 'Mijn eerste en laatste relatie ging uit in 2002. Verbaasd waren mensen niet. Maar het blijft lastige gespreksstof. Mijn moeder vindt het vreselijk dat ik er in de openbaarheid over praat.'

De Nijmeegse is spreekbuis van de Nederlandse Werkgroep Aseksualiteit. Deze werkgroep werkt nauw samen met de Nederlandstalige afdeling van AVEN (Aseksueel Voorlichtings- en Educatie Netwerk).

Zie ook: Werkgroep Aseksualiteit