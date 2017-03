Onvindbare jihadisten moeten voor de rechter komen

ARNHEM - Het Openbaar Ministerie heeft drie van oorsprong Arnhemse mannen gedagvaard. Het drietal wordt samen met zeven anderen ervan verdacht mee te vechten met Islamitische Staat.

De drie bevinden zich in IS-gebied in Syrië of Irak. Justitie heeft geprobeerd de verdachten te bereiken via sociale media, maar dat is niet gelukt. Het gaat om de 22-jarige Marouane B., de 24-jarige Yago R. en Jihad S. van 28 jaar.

OM wil niet wachten

Van de drie is bekend dat ze zijn naar het Midden-Oosten zijn gereisd om deel te nemen aan de gewapende strijd van IS. Het Openbaar Ministerie wil met hun berechting niet wachten tot ze terug zijn. Als de drie Arnhemmers veroordeeld worden, kunnen ze bij terugkomst in Nederland direct worden aangehouden om hun straf uit te zitten.

Als de verdachten niet zelf voor de rechter verschijnen en ook geen advocaat sturen wordt de zaak bij verstek behandeld.