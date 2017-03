Nijmegen demonstreert opnieuw voor gelijke rechten

NIJMEGEN - Op Plein ‘44 wordt zaterdag opnieuw een 'Women’s March' gehouden. Er wordt gedemonstreerd tegen 'elke vorm van discriminatie' en voor 'diversiteit en gelijke rechten voor iedereen'. ‘We maken een vuist tegen haat en uitsluiting en strijden onder andere voor een inclusief Nederland’, schrijft de organisatie op Facebook. Ruim honderd mensen hebben zich via de Facebook-pagina aangemeld voor de demonstratie.

Er wordt zaterdag niet alleen in Nijmegen gedemonstreerd. Over de hele wereld worden op die dag marches gehouden. In ons land zijn ook in Amsterdam en Groningen demonstraties. Het is niet de eerste keer dat er wereldwijd wordt gedemonstreerd. Op de dag van de Inauguratie van de Amerikaanse president Donald Trump werden ook over de hele wereld Women’s Marches gehouden.

Plein ‘44

De organisatie heeft zelf geen protestborden gemaakt. Deelnemers wordt gevraagd om zelf met borden, leuzen en symbolen te komen. De demonstratie wordt geen echte march. ‘We demonstreren op Plein ’44 en blijven daar ook.’ Verschillende organisaties hebben al toegezegd aanwezig te zijn op 11 maart. Vertegenwoordigers van Amnesty Nijmegen, Dito, COC Nijmegen, en de Transgendergroep Nijmegen zullen hun stem laten horen.