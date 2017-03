'Ik moest werken daardoor was ik net te laat', tweede kievitsei van Nederland gevonden

INGEN - In een weiland bij Ingen is het eerste kievitsei van Gelderland gevonden. Piet van de Bruinhorst uit Ommeren was de gelukkige vinder. Hoewel gelukkig. Had hij het ei een paar uur eerder gevonden, dan was het het eerste kievitsei van Nederland geweest.

'Maar ja toch de eerste van Gelderland ik ben tevreden,' zegt Piet van de Bruinhorst. Verdriet dat hij het tweede kievitsei van Nederland heeft gevonden is bij de weidevogelvrijwilliger nauwelijks te bespeuren. 'Ik moest werken, dus kon ik pas na het werken de weilanden in en dan ben je altijd iets later dan iemand die overdag kan gaan zoeken.'

Met het vinden van het ei is het Gelderse weidevogelseizoen begonnen. Weidevogelvrijwilligers trekken dan tot half juni het land in om samen met boeren nesten te zoeken en te beschermen. 'Ik plaats paaltjes bij de nesten met eitjes, vertelt Bruinhorst. 'Zo kunnen boeren goed zien waar de nesten in hun weiland zitten en rijden ze er niet met hun trekkers overheen.'

Nee, nee, nee, nee!!!

De weidevogelvrijwilliger heeft er dan ook geen minuut over nagedacht om het eerste Gelderse kievitsei mee naar huis te nemen. 'Nee, nee, nee, nee!!!' klinkt het resoluut. 'Het is puur om de kievit in stand te houden, daarom doen wij dit.

Piet van de Bruinhorst uit Ommeren, is al 20 jaar actief als weidevogelbeschermer bij Stichting Landschapbeheer Gelderland. In 2016 hebben de Gelderse vrijwilligers bijna 6000 weidevogelnesten beschermd.

De provincie Gelderland heeft eind vorig jaar het Actieplan akker- en weidevogels aangenomen. Hierdoor komt er 1,1 miljoen euro extra beschikbaar voor het nemen van maatregelen ten behoeve van akker- en weidevogels.

Nederland belangrijk voor de kievit

Elk jaar broeden ongeveer 200.000 kievitparen in Nederland. Dat is ruwweg 25 procent van de Europese populatie en daarmee is Nederland belangrijk voor de kievit.