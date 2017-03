Eerste kievitsei in Gelderland gevonden: start van weidevogelseizoen

Foto: Stichting Landschapsbeheer Gelderland

BUREN - Het eerste kievitsei is donderdag in de gemeente Buren gevonden. Met het vinden van dit ei is het Gelderse weidevogelseizoen begonnen. Weidevogelvrijwilligers trekken dan tot half juni het land in om samen met boeren nesten te zoeken en te beschermen.

De Gelderse vinder, weidevogelvrijwilliger Piet van de Bruinhorst uit Ommeren, is al 20 jaar actief als weidevogelbeschermer bij Stichting Landschapbeheer Gelderland. In 2016 hebben de Gelderse vrijwilligers bijna 6000 weidevogelnesten beschermd. De provincie Gelderland heeft eind vorig jaar het Actieplan akker- en weidevogels aangenomen. Hierdoor komt er 1,1 miljoen euro extra beschikbaar voor het nemen van maatregelen ten behoeve van akker- en weidevogels. Nederland belangrijk voor de kievit Elk jaar broeden ongeveer 200.000 kievitparen in Nederland. Dat is ruwweg 25 procent van de Europese populatie en daarmee is Nederland belangrijk voor de kievit.