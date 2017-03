Gemeente Arnhem gaat ganzen vangen

ARNHEM - Bureau Hofganzen gaat vandaag ganzen vangen bij de vijver aan de Thomas à Kempislaan in Arnhem. Dat gebeurt in opdracht van de gemeente Arnhem en waterschap Rijn en IJssel. Doel is de overlast terug te dringen en de waterkwaliteit te verbeteren. De ganzen lopen namelijk op de weg en poepen in het water.

De proef gaat in eerste instantie van start bij de Zwanenvijver in Park Presikhaaf, de vijver in Park Sonsbeek, de Lauwersgracht en de vijver aan de Thomas à Kempislaan. Op die laatste plek wordt vandaag de helft van het aantal witte ganzen weggevangen.

Niet meer voeren en hekken rond broedplekken

Frank Majoor van de Vogelwerkgroep Arnhem snapt dat de gemeente iets wil doen aan de overlast maar denkt niet dat er iets verandert: 'Het zijn niet alleen standvogels, deze ganzen. Nee, als je deze weghaalt zullen er ook nog steeds veel andere broedvogels komen. Ook vind ik het jammer dat de gemeente borden plaatst om het voeren tegen te gaan. Daarmee hou je mensen met kinderen weg en mis je de natuureducatie.'

Rond de eilandjes in de vijvers van Park Presikhaaf en Lauwersgracht zijn hekken geplaatst die het broeden moeten ontmoedigen. Met dat laatst is Frank Majoor niet blij: 'Ik heb overleg gehad met de gemeente en het waterschap en aangegeven dat dit slecht is voor de andere watervogels. Die kunnen dan niet meer op hun broedplekken komen. Er zijn nu wel gaten gemaakt in de hekken, maar die zijn nog te klein.'

Eieren in de olie

De ganzen die vandaag bij de vijver aan de Thomas à Kempislaan worden weggevangen, worden herplaatst bij particulieren. Ook gaat Hofganzen 5 jaar lang de nesten beheren. Zo moet worden voorkomen dat de populatie de komende jaren verder groeit. Bij nestbeheer worden de gelegde eieren ondergedompeld in maïskiemolie. Dit onderdompelen gebeurt binnen de eerste twee weken van het legsel, om te voorkomen dat er al kuikens in de eieren zitten. Eén tot twee eieren per nest worden onbehandeld gelaten. Dit om aan het moedergevoel van de gans tegemoet te komen en om de populatie in goede conditie te laten.