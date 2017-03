LOENEN - Een kruis van stro en bidden tussen de koeien. Voor kerkgangers in Loenen was het decor zondag een bijzondere; de koeienstal van Natuurmonumenten. Tussen het vee werd een dienst gehouden voor de biddag voor gewas en arbeid.

De 'kerkgangers' zaten tussen de honderd koeien van de boerderij. Boswachter Wim Niemeyer organiseerde het vorig jaar voor het eerst. 'Ik had er al eerder van gehoord in Brabant en het leek mij heel mooi om zo'n dienst in onze stal te houden. En voor een biddag voor gewas en arbeid is dit een heel toepasselijke plaats.'

De dienst werd druk bezocht, er waren tussen de 100 en 150 mensen.