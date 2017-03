Rozendaal wil graag weer de eerste zijn met het tellen van de stemmen

ROZENDAAL - Lukt het Rozendaal dit jaar wel om als eerste gemeente van Nederland met de uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen te komen? Vier jaar geleden ging de 'winst' naar Schiermonnikoog, maar Rozendaal heeft goede hoop om dit jaar wel de eerste te zijn.

De kleine gemeenten in Nederland strijden altijd om als eerste te zijn met de uitslag. Met 1500 inwoners maakt Rozendaal een goede kans. ‘Ik weet zeker dat onze ambtelijke tellers hun best zullen doen’, schrijft burgemeester Jan Hendrik Klein Molekamp in het gemeenteblad In de Roos.

Volgens hem hebben de Waddeneilanden een nadeel. ‘De hoogste opkomstpercentages bij deze verkiezingen liggen meestal op de Waddeneilanden. Door de stemming van toeristen worden daar percentages boven de 100 procent gehaald. Dit betekent dat ze ook meer stemmen moeten tellen dan bij andere verkiezingen. Misschien voor ons een kans om weer als snelste uit de bus te komen.’

Opkomstpercentage mag omhoog

Toch vindt de burgemeester het opkomstpercentage belangrijker. Bij de vorige Tweede Kamerverkiezingen haalde Rozendaal een opkomstpercentage van 93,4 procent. 'Laten we proberen dit jaar dit resultaat te verbeteren.'

Hij noemt dit overigens wel strijdig met de race om de eerste te zijn. 'Hoe hoger het opkomstpercentage hoe meer stemmen geteld moeten worden.’