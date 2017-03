Openluchttheater Eibergen krijgt multifunctionele ruimte

EIBERGEN - Het Openluchttheater Eibergen is begonnen met de bouw van een multifunctionele ruimte. De fundering is inmiddels gelegd en het gebouwtje moet voor de eerste voorstelling van het seizoen gereed zijn.

'Wij merken dat we steeds vaker aanvragen krijgen van verenigingen en van scholen om hier iets te organiseren', zegt bouwleider en penningmeester Ton Schepers. 'Dan missen we eigenlijk een ruimte waar ze gebruik kunnen maken van allerlei voorzieningen die er zijn.' De multifunctionele ruimte moet het daarom gemakkelijker maken voor dergelijke partijen om het openluchttheater af te huren. 'Tot vorig jaar moesten we elke keer een partytent opzetten, dat hoeft straks niet meer.'



Het gebouwtje zal als het helemaal klaar is, ingericht en al, een kleine 30.000 euro kosten', aldus de penningmeester. De provincie heeft daarvoor ruim 17.000 euro beschikbaar gesteld. De donateurs van het openluchttheater zijn grotendeels ook vrijwilligers bij de bouw, waardoor er flink kan worden bezuinigd op de kosten. Deze week zijn vrijwilligers samen met de donateurs begonnen met het storten van de fundering voor het nieuwe gebouw.



In 2009 was het nog maar de vraag of het openluchttheater het hoofd boven water kon houden. De afgelopen jaar kent het theater echter alleen maar stijgende bezoekersaantallen, waardoor er ruimte is voor het opknappen van het podium en de tribune. 'Je merkt dat er veel draagvlak is. Je merkt met zijn allen dat het hartstikke goed gaat. Dat maakt mensen enthousiast om hier bij te horen', besluit Schepers.