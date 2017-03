Militairen zijn gespot, missie tóch geslaagd

LOCHEM - De ongeveer twintig militairen-in-opleiding, die de afgelopen week ongezien van Havelte naar Lochem moesten zien te lopen, zijn gespot. Maar desondanks vindt hun opleider, ritmeester Wischlinski, de oefening geslaagd.

De militairen, die in opleiding zijn om verkenner te worden, vertrokken woensdag vanuit Havelte. Doel was om zonder gezien te worden vrijdag in Lochem aan te komen. Maar volgens Wischlinski hebben diverse instructeurs hen gezien en hebben inwoners van het gebied waar ze doorheen trokken met de politie gebeld.

De ritmeester is eigenlijk wel blij, dat zijn leerlingen 'gepakt' zijn. 'Een mooi leermoment', zo formuleert hij het. 'Het is toch een zware mentale belasting. Minder eten en minder drinken dan normaal en dan zo'n afstand afleggen'. Gespot, maar toch niet mislukt dus.

