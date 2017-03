Rheden wil pand Bestuursacademie kopen voor nieuw zwembad in Velp

Foto: Google Streetview

VELP - De gemeente Rheden probeert het gebouw van de voormalige Bestuursacademie in de Reigerstraat in Velp in handen te krijgen. Op deze plek wil Rheden een nieuw zwembad bouwen dat in 2020 open moet gaan.

Het pand is nu nog van de de Christelijke Onderwijsgroep. ‘Op dit moment vinden er taxaties en diverse onderzoeken plaatsen’, meldt het college van burgemeester en wethouders. ‘Wij gaan ervan uit dat de onderhandeling in het tweede kwartaal 2017 kan worden afgerond.’ Het realiseren van het zwembad gaat ruim 7,2 miljoen euro kosten en moet duurzamer zijn.

Door: Mediapartner Studio Rheden Correctie melden