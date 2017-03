Vriendin vermoorde Hans van Geenen verdachte in ontvoeringszaak

Foto: het busje dat bij de ontvoering gebruikt werd (Omroep Gelderland)

NUNSPEET - Eén van de verdachten van de ontvoering en afpersing van een man in Nunspeet, in december, was de vriendin van Hans van Geenen. Die werd in 2008 gedood bij een wildwestschietpartij op de A73, tussen Venlo en Nijmegen.

Bianca van der H. uit Oss werd vorige maand tegelijk met zes andere verdachten opgepakt, maar dat heeft justitie toen niet bekendgemaakt. Het Openbaar Ministerie bevestigt haar aanhouding nu. Bij de ontvoering in Nunspeet op 2 december werd een man meegenomen in een busje en later op de dag weer vrijgelaten. Zelf ook doelwit De 36-jarige Bianca van der H. is een bekende van de politie. Zelfs was zij de afgelopen twee jaar doelwit van twee liquidatiepogingen. Hans van Geenen werd in 2008 gedood tijdens een wilde schietpartij op de A73 bij Nijmegen, vermoedelijk als gevolg van een conflict in het drugsmilieu. Zelf was Van der H. ook actief in de hennepteelt. Over haar precieze rol bij de ontvoering wil het Openbaar Ministerie niets kwijt.